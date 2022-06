Stand: 18.06.2022 10:00 Uhr Hamburger Comic-Künstlerin Birgit Weyhe erhält Max-und-Moritz-Preis 2022

Birgit Weyhe wurde beim Comic-Salon Erlangen als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin mit dem Max-und-Moritz-Preis 2022 ausgezeichnet. Die in Hamburg lebende Zeichnerin wurde 1969 in München geboren, verbrachte ihre Kindheit in Ostafrika und ist erst spät zum Comic gekommen. An der Hamburger Universität für Angewandte Wissenschaften begann sie 2002 ihr Studium der Illustration und des graphischen Erzählens. In ihren Graphic Novels erzählt sie von den Lebens- und Arbeitsbedingungen mosambikanischer Vertragsarbeiter*innen in der DDR oder ihrer eigenen Familiengeschichte.