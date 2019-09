Stand: 06.09.2019 14:04 Uhr

Theaternacht Hamburg: 40 Bühnen an einem Abend

Von Bühne zu Bühne durch die Nacht: Am 7. September laden zahlreiche Hamburger Theater zum Beginn der neuen Spielzeit in ihre Häuser ein. Rund 40 Bühnen geben bei der 16. Auflage der Hamburger Theaternacht Einblicke in ihr Repertoire.

Vom Schaupielhaus zum Theater im Zimmer

Mit dabei sind die großen Häuser wie das Deutsche Schauspielhaus, das Thalia Theater, das Hamburg Ballett oder das Ohnsorg Theater. Die Theaternacht bietet aber auch die Chance, kleinere und weniger bekannte Häuser kennenzulernen, etwa das winzige Theater im Zimmer oder das MUT! Theater.

Kinderprogramm ab 16.00 Uhr

Auch thematisch ist die 16. Theaternacht breit aufgestellt und zeigt die ganze Vielfalt der Theaterwelt: Liebhaber des Sprechtheaters kommen ebenso auf ihre Kosten wie Musik- und Tanzbegeisterte; es gibt Komödie, Tragödie und Krimi. Neben arrivierten Schauspielern können sich auch Nachwuchskünstler in diversen Jugendproduktionen präsentieren. Für Kinder beginnt das Programm bereits ab 16 Uhr, für alle übrigen starten die Vorstellungen ab 19 Uhr.

Kostenloser Shuttleservice zwischen den Theatern

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro und für 17 Euro an der Abendkasse. Das Familienticket (gültig von 16 bis 18 Uhr) kostet fünf Euro. Kostenlose Shuttlelinien bringen die Besucher zu den Theatern. Die Veranstaltung endet mit der After-Show-Party im Foyer der Staatsoper.

Theaternacht: Blick hinter die Kulissen NDR 90,3 - Kulturjournal Spezial - 04.09.2019 20:03 Uhr Autor/in: Annette Matz Kurz vor der Theaternacht schauen wir hinter die Kulissen von Hamburgs Bühnen und klären unter anderem, wie eine Opern-Souffleuse arbeitet und woher die Bühnenbilder kommen.







