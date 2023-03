Stand: 29.03.2023 13:00 Uhr Hamburger Bücherhallen melden Ansturm auf Karten

Die Hamburger Bücherhallen vermelden einen neuen Rekord: 2022 wurden 227.700 aktive Karten gezählt, knapp 9.000 mehr als vor der Pandemie 2019. "Dieser Aufwärtstrend setzt sich in den ersten Monaten 2023 fort", sagte Bibliotheksdirektorin Frauke Untiedt bei der Jahresbilanz 2022 am Mittwoch. Nun stehen etwa der Umzug der Bücherhalle Hohenhorst im Jenfelder Au, der Ausbau der Öffnungszeiten und eine Bücherhallen-Karte für Menschen ohne festen Wohnsitz auf dem Plan. Im Sommer will Untiedt die Bücherhallen-Karte für Wohnungslose einführen. | Sendebezug: | 29.03.2023 19:00 | NDR Hamburg 90,3