Stand: 28.05.2023 08:24 Uhr Hamburger Architektur Sommer hat die Zukunft der Stadt im Blick

Unter dem Motto "Zwischen Ökologie und Baukunst" dreht sich beim 10. Hamburger Architektur Sommer in diesem Jahr alles um das Thema Nachhaltigkeit. Bis zum 31. Juli gibt es an 150 Orten zahlreiche Ausstellungen, Führungen, Workshops und Vorträge, die sich mit Ökologie, Klimawandel und Wiederverwertung beschäftigen. "Es ist der erste Architektursommer in einer Zeit, in der die Folgen des Klimawandels zum bestimmenden Thema geworden sind", sagte Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) in ihrem Grußwort. Mittelpunkt des Festivals ist ein Infopavillon auf den Magellan-Terrassen in der Hafen-City. | Sendebezug: | 28.05.2023 14:30 | NDR Kultur