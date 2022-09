Stand: 08.09.2022 17:22 Uhr Hamburg will im Norden gedrehte Serien weiter mit viel Geld fördern

Hamburg will die Förderung von in der Hansestadt gedrehten Serien für Streamingportale und Sender verlängern. Seit Ende 2019 gibt die Stadt der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein eine Million Euro pro Jahr, um die Macherinnen und Macher von sogenannten Highend-Serien für ihre Drehs nach Hamburg locken zu können. "Die Serienförderung ist ein voller Erfolg für den Filmstandort Hamburg. Hochklassige Serien konnten so in der Stadt und im Norden produziert werden", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Konkret wurden acht Serien in der Produktion unterstützt und es gab Geld für 17 Drehbücher.