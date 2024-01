Stand: 05.01.2024 12:49 Uhr Hamburg plant "Denk-Ort sexuelle und geschlechtliche Vielfalt"

Die Stadt Hamburg hat einen internationalen künstlerischen Wettbewerb für einen "Denk-Ort für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt" ausgeschrieben. An der Ecke Neuer Jungfernstieg/Lombardsbrücke soll künftig ein sichtbares Zeichen für Respekt und Anerkennung von Diversität in der Hansestadt gesetzt werden. So solle an die Ausgrenzung und Diskriminierung nicht-heterosexueller Menschen und Menschen aller Geschlechter erinnert werden, teilte die Kulturbehörde am 5. Januar mit. Professionelle Kunstschaffende und künstlerisch tätige Gruppen können sich bis 13. Februar bewerben. Für die Realisierung des "Denk-Orts" stehen laut Behörde bis zu 300.000 Euro zur Verfügung. | Sendebezug: | 05.01.2023 13:30 | NDR Kultur