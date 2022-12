Stand: 10.12.2022 09:00 Uhr Hamburg gibt nächte Woche erste Benin-Bronzen an Nigeria zurück

Hamburg will in der nächsten Woche die ersten Benin-Bronzen an die Republik Nigeria zurückgeben. Drei von insgesamt 179 Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin werden am Freitag an Vertreter der Republik Nigeria überreicht, teilte die Kulturbehörde in Hamburg mit. Insgesamt werden zwei Drittel der Kunstschätze zurückgegeben, ein Drittel der Objekte kann die Stadt Hamburg als Leihgaben behalten und weiterhin in ihren Museen ausstellen. Die Bronzen, die ab dem 13. Jahrhundert angefertigt wurden, schmückten den Herrscherpalast des Königreichs Benin, dessen Gebiet heute zu Nigeria gehört. | 09.12.2022 19.00 Uhr | NDR 90,3