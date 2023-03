Stand: 02.03.2023 07:00 Uhr Hamburg feiert Anfänge der Beatles mit zweitägigem Festival

Hamburg ist der Ort, an dem sich die damals noch unbekannten Beatles ihre ersten Sporen verdient haben. Am 30. Juni und 1. Juli feiert die Hansestadt die musikalische Reifeentwicklung der "Fab Four" mit dem Festival "Come Together Experience" und schaut dabei vor allem auf die musikalischen Einflüsse der Beatles. Auf St. Pauli soll es Konzerte in den Clubs geben, in denen die Briten einst auftraten, wie der Veranstalter in Hamburg nun mitteilte. Dazu gehören die Clubs Indra, Große Freiheit 36, Kaiserkeller oder Moodoo (einst Top-Ten-Club). Sendungsbezug | 02.03.2023 19:00 | NDR 90,3