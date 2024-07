Stand: 12.07.2024 19:01 Uhr Hamburg: Verlegerpreis an CulturBooks

Der mit 20.000 Euro dotierte Verlegerpreis der Hamburger Karl-Heinz Zillmer-Stiftung soll an die zwei Gründer des Verlags CulturBooks gehen. Ausgezeichnet werden Zoë Beck und Jan Karsten für ihr verlegerisches Handeln, wie die Hamburgische Kulturstiftung mitteilte. Seit 2103 verlegt CulturBooks in Hamburg internationale Gegenwartsliteratur. "Das Programm umfasst starke, oft preisgekrönte literarische Stimmen aus aller Welt", heißt es in der Mitteilung. Die Preisverleihung ist am 11. November im Literaturhaus Hamburg geplant. | Sendebezug: | 12.07.2024 18:00 | NDR Kultur