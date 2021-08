Stand: 09.08.2021 15:47 Uhr Hamburg: Rathausmarkt Open-Air-Konzerte mit Kent Nagano

Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg eröffnet am 14. und 15. August mit dem Rathausmarkt Open Air die neue Konzertsaison. Beim symphonischen Auftakt am Sonnabend spielen der britische Pianist Benjamin Grosvenor und das Orchester unter der Leitung von Kent Nagano die 3. Symphonie von Johannes Brahms und das 2. Klavierkonzert von Franz Liszt. Am Sonntag folgt eine Hommage an Jacques Offenbach mit Ensemblemitgliedern der Hamburgischen Staatsoper. Das Abend ist zugleich als feierlicher Abschluss des Hamburger Kultursommers gedacht. Für die späten Vorstellungen an beiden Tagen gibt es noch Karten.