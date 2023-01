Stand: 22.01.2023 09:13 Uhr Hamburg-Bergedorf: "LichtwarkTheater" mit 458 Plätzen eröffnet

Mit einer feierlichen Gala ist am Samstagabend das neue "LichtwarkTheater" in Hamburg-Bergedorf eröffnet worden. Die Körber-Stiftung hat für den Ausbau 2,5 Millionen Euro investiert. Verantwortlich für Theaterproduktionen und Gastspiele ist die Stäitsch-TheaterService GmbH, die unter anderem auch die Hamburger Kammerspiele sowie das Altonaer Theater betreibt. In dem neuen Theater sollen zukünftig auch gemeinnützige Vereinigungen, Stadtteilinitiativen und Schulklassen ihre Geschichten in Szene setzen können. | Sendebezug | 23.01.2023 16 Uhr | NDR Kultur