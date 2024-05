Stand: 21.05.2024 14:33 Uhr Hamburg: Bauhaus-Ikone kommt in die Sammlung des MKG

Mit dem Tee-Extraktkännchen "MT 49/ME 8" von Marianne Brandt kommt eine berühmte Bauhaus-Ikone in die Sammlung des Museums für Kunst & Gewerbe Hamburg. Das Museum ersteigerte das Stück aus dem Jahr 1924 am Dienstag bei einer Auktion des Kölner Auktionshauses Lempertz für 260.000 Euro. Das mit Mitteln der Campe'schen Historischen Kunststiftung erworbene Kännchen werde dauerhaft in der Sammlung des Hauses präsentiert, hieß es. Das handgefertigte Stück verdeutlicht laut Museum beispielhaft die Gestaltungsprinzipien des Bauhauses und bestehe aus den Grundformen Kreis, Dreieck und Quadrat. | Sendebezug: | 21.05.2024 19:00 | NDR 90,3