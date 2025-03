Stand: 21.03.2025 08:07 Uhr "Halloween"-Regisseur John Carpenter erhält Hollywood-Stern

Grusel-Meister John Carpenter findet in Hollywood einen festen Platz. Der 77-jährige amerikanische Regisseur wird auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt. Am 3. April soll er die 2.806. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig enthüllen, der seit 1960 Verdienste im Showgeschäft ehrt. | Sendebezug: 21.03.2025 10:15 | NDR Kultur