Stand: 23.08.2023 13:37 Uhr "Hackney Diamonds": Neues Album der "Stones" noch im September?

Haben die Rolling Stones etwa ein neues Album angekündigt? In der britischen Tageszeitung "Hackney Gazette" ist eine Anzeige für das Unternehmen "Hackney Diamonds" mit eigener Website erschienen, das 1962 gegründet wurde - das selbe Jahr, in dem auch die Band gegründet wurde. Zudem wurden in der Anzeige Anspielungen auf Stones-Songs gemacht: "Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows". Im September solle das neue "Geschäft" eröffnen. Ein Album mit neuen Songs der Rolling Stones wäre das erste seit der 2005 erschienenen CD "A Bigger Bang". Sendebezug: | 23.08.2023 14:40 | NDR 2