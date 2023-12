Stand: 05.12.2023 09:07 Uhr Grundsteinlegung für Museumsbau "berlin modern" im Februar

Am 9. Februar wird der Grundstein für das "berlin modern"-Museum gelegt werden, das teilte Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit. Der siebte Standort der Nationalgalerie Berlin soll bis 2027 in der Nähe des Potsdamer Platzes fertiggestellt werden. Die Kosten für den Bau des Museums, in dem Kunst des 20. Jahrhunderts gezeigt werden soll, sind auf fast eine halbe Milliarde Euro kalkuliert. Grünen-Politikerin Roth will es zu einem "Vorbild für Nachhaltigkeit" machen. Entwurf und Überarbeitung stammen von den Schweizer Architekten Herzog & de Meuron, die auch die Hamburger Elbphilharmonie und die Münchner Allianz Arena gebaut haben. | Sendebezug: | 05.12.2023 07:30 | NDR Kultur