Großes Echo auf Oster-Auktion für Ukraine in Neustrelitz

Die für diesen Ostermontag geplante Kunstauktion in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zugunsten der Ukraine ist auf ein großes Echo gestoßen. Wie ein Sprecher des Kulturzentrums Alte Kachelofenfabrik sagte, wurden den Veranstaltern in zwei Tagen rund 60 Kunstwerke aus MV und Berlin zum Versteigern übergeben. Der Erlös für ein Krankenhaus im ukrainischen Lemberg (Lwiw) bestimmt, das die Versorgung mit medizinischen Geräten und Medikamenten in der Ukraine koordiniert. Initiator der Auktion ist der 70-jährige Maler Bernd Kerkin aus Userin bei Neustrelitz. Die Arbeiten sind in der Kulturfabrik zu sehen und werden an diesem Montag versteigert.