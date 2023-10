Stand: 10.10.2023 14:35 Uhr Großer Preis des Deutschen Literaturfonds geht an Annette Pehnt

Der mit 50.000 Euro dotierte Große Preis des Deutschen Literaturfonds geht in diesem Jahr an Annette Pehnt. Die 1967 in Köln geborene Schriftstellerin erhalte die Auszeichnung für ihr Gesamtwerk und insbesondere für ihren jüngsten Roman "Die schmutzige Frau", so die Jury. Der Kranichsteiner Literaturförderpreis 2023, dotiert mit 5.000 Euro, geht an Grit Krüger für ihren Debütroman "Tunnel". In diesem erzählt sie aus vier verschiedenen Perspektiven, was es bedeutet, arm zu sein. Die Preise werden am 27. November in Berlin überreicht.