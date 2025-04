Stand: 06.04.2025 13:41 Uhr Großer Besucherandrang bei Ausstellung von Nan Goldin

Rund 225.000 Menschen haben die Ausstellung von US-Fotografin Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie gesehen, teilte die Neue Nationalgalerie zum Abschluss mit. Nach dem Start in Stockholm und Amsterdam sei Berlin damit die bislang besucherstärkste Station gewesen. Goldin ist eine der renommiertesten Künstlerinnen der zeitgenössischen Fotografie. Die Retrospektive mit dem Titel "This Will Not End Well" widmet sich Goldins Lebenswerk mit Diashows und Filmen, unterlegt mit Musikstücken und Tonspuren. In der Neuen Nationalgalerie öffnet kommende Woche mit "Yoko Ono: Dream Together" die nächste Sonderausstellung. | Sendebezug: 06.04.2025 15:40 | NDR Kultur