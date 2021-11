"Große Freiheit" - Zwei Europäische Filmpreise für Gefängnisdrama Stand: 17.11.2021 13:30 Uhr Sebastian Meises Drama "Große Freiheit" wird zweimal bei den European Film Awards ausgezeichnet. Der Film über die Inhaftierung Homosexueller aufgrund des §175, der in einem fiktiven Gefängnis in Hamburg spielt, gewinnt die Preise für die beste Kamera und die beste Filmmusik.

Die European Film Academy hat in Berlin acht Preisträger verkündet, die bei den diesjährigen European Film Awards ausgezeichnet werden. Eine achtköpfige Jury kam in Berlin zusammen und entschied, basierend auf der Spielfilmauswahl 2021, über die Gewinner in den Kategorien Kamera, Schnitt, Szenenbild, Kostüm, Maskenbild, Filmmusik, Sounddesign und visuelle Effekte.

Beste Kamera, beste Filmmusik für "Große Freiheit" von Sebastian Meise

Dabei konnte sich Sebastian Meises Drama "Große Freiheit" in den Kategorien beste Kameraführung und beste Filmmusik durchsetzen. Der Film erzählt die Geschichte von Hans Hoffmann (Franz Rogowski), der wegen sexueller Kontakte zu Männern ins Gefängnis muss. Noch bis 1994 existierte §175 im Strafgesetzbuch, der Homosexualität unter Strafe stellte. Der Film hatte im September das Filmfest Hamburg eröffnet.

Über Crystel Fourniers Kamerarbeit für "Große Freiheit" schreibt die Jury in ihrer Begründung: “[sie zieht] den Zuschauer in die Enge der Gefängniszelle hinein, verweist aber gleichzeitig auf die Offenheit und Freiheit des Geistes.” Der jazzige Soundtrack von Nils Petter Molvær und Peter Brötzmann lobt das mit Fachleuten aus der Branche besetzte Gremium als "eine elegante und doch anregende Feier der freien Improvisation und des Aufbegehrens; des Jazz, der Widerstandfähigkeit und der Solidarität."

Europäischer Filmpreis am 11. Dezember in Berlin

Die Preisträger und Mitglieder der Jury werden am 11. Dezember bei den 34. European Film Awards in Berlin zu Gast sein. Weitere Gewinner sind: Mukharam Kabulova für Schnitt ("Unclenching the Fists"), Márton Ágh für Szenenbild ("Natural Light"), Michael O'Connor für Kostüm ("Ammonite"), Flore Masson, Olivier Afonso und Antoine Mancini für Maskenbild ("Titane"), Gisle Tveito & Gustaf Berger für Sounddesign ("The Innocents") und Peter Hjorth und Fredrik Nord für visuelle Effekte ("Lamb").

