Stand: 03.04.2024 07:37 Uhr Große Caspar-David-Friedrich-Schau in New York

Der deutsche Maler Caspar David Friedrich (1774-1840), der in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden wäre, wird erstmals mit einer großen Ausstellung in den USA geehrt. Mehr als 75 Werke von Friedrich sollen von Februar bis Mai 2025 im renommierten Metropolitan Museum in New York zu sehen sein. Zuletzt habe es 1990 und 2001 kleinere Ausstellungen mit Werken von Friedrich in den USA gegeben, hieß es. Bei der Konzeption der nun geplanten Schau "Caspar David Friedrich: The Soul of Nature" helfen zahlreiche deutsche Museen mit, darunter die Alte Nationalgalerie in Berlin, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die Hamburger Kunsthalle. | Sendebezug: 03.04.2024 19:00 | NDR 90,3