Stand: 15.09.2023 07:27 Uhr Grönemeyer und Silbermond bei "Fridays For Future"-Demo

Herbert Grönemeyer wird heute bei der Kundgebung von "Fridays For Future" in Hamburg auftreten. Auch die Bands Silbermond und Team Scheisse wollen auf der Bühne am Jungfernstieg die Klimabewegung unterstützen. "Wir stehen zwischen 'unter Wasser' und extremen Dürren. Es gilt, jetzt zu agieren, sofort", forderte Grönemeyer in einer Ankündigung der Klimabewegung. Die Band Silbermond ergänzte: "Um weiter etwas gegen die Klimakrise zu bewegen, müssen wir auch weiter laut sein. Vor allem aber müssen wir es zusammen machen und uns gegenseitig in der Gesellschaft mitnehmen." | Sendebezug: | 15.09.2023 07:30 | NDR Kultur