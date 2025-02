Stand: 09.02.2025 06:33 Uhr Greifswald zeigt Doppelschau zu Mechthild Hempel

Demi Moore hat für ihre spektakuläre Darbietung einer nach Jugend lechzenden Schauspielerin in dem Horror-Thriller "The Substance" erneut einen wichtigen Preis gewonnen. Moore (62) setzte sich bei den 30. Critics Choice Awards in der Kategorie "Beste Schauspielerin" gegen unter anderen die Konkurrentinnen Angelina Jolie ("Maria") oder Cynthia Erivo ("Wicked") durch. "Bester Schauspieler" wurde Adrien Brody ("The Brutalist"), der sich gegen Timothée Chalamet ("Like A Complete Unknown"), Daniel Craig ("Queer"), Ralph Fiennes ("Konklave") oder Hugh Grant ("Heretic") durchsetzen konnte. Mit knapp 600 Mitgliedern ist die Critics Choice Association (CCA) der größte Kritikerverband für Film und Fernsehen in den USA und Kanada. Moore feiert derzeit ein Comeback. Sie gewann im Januar schon einen Golden Globe und ist auch oscarnominiert. | Sendebezug: 09.02.2025 10:50 | NDR 1 Radio MV