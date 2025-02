Stand: 08.02.2025 13:08 Uhr Greifswald zeigt Doppelschau zu Mechthild Hempel

Unter dem Titel "Malerei, Grafik, Applikation" findet zum 100. Geburtstag der Künstlerin Mechthild Hempel (1925 - 2012) eine Doppelausstellung im Greifswalder St. Spiritus und in der Rathausgalerie statt. Die Arbeiten der Künstlerin Mechthild Hempel seien "von einer unglaublichen Frische und von einer Zeitlosigkeit", wie die Hansestadt am Wochenende mitteilte. Die Palette ihres Schaffens sei groß, die Ausstellung zeige einen Ausschnitt mit Malerei, Grafik und textilen Arbeiten. Die Ausstellung in St. Spiritus laufe vom 21. Februar bis zum 21. März, hieß es. | Sendebezug: 10.02.2025 19:20 | NDR 1 Radio MV