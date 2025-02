Stand: 03.02.2025 07:32 Uhr Grammys: US-Sängerin Beyoncé schreibt Musikgeschichte

US-Sängerin Beyoncé hat am Sonntag auf der 67. Verleihung der Grammy-Awards Musikgeschichte geschrieben. Sie ist die erste Schwarze, die den Grammy für das beste Album des Jahres und für das beste Country-Album des Jahres gewonnen hat. Sie bekam den Preis für "Cowboy Carter". Beyoncé ist mit insgesamt 99 Nominierungen die am häufigsten nominierte Künstlerin in der Geschichte der Grammys und mit 32 Trophäen vor der diesjährigen Verleihung auch die am meisten ausgezeichnetste. | Sendebezug: 03.02.2025 07:40 | NDR Kultur