Stand: 17.05.2024 12:18 Uhr Goyo Montero wird 2025 neuer Ballettdirektor in Hannover

Goyo Montero wird 2025 neuer Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover. Er übernimmt die Position zum Start der Intendanz von Bodo Busse. Sein Vertrag hat eine erste Laufzeit von fünf Jahren. Goyo Montero, seit 2008 Chefchoreograf und Ballettdirektor am Staatstheater Nürnberg, hat mit seiner künstlerischen Handschrift die Arbeit und Reputation des dortigen Balletts nachhaltig geprägt. Ballettdirektor Christian Blossfeld wird das Staatsballett Hannover noch in der nächsten Spielzeit führen, er hatte im April 2023 nach dem Ausscheiden von Marco Goecke die Leitung der Tanzsparte übernommen. | Sendebezug: 17.05.2024 16:20 | NDR Kultur