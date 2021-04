Gottesdienste zu Ostern: Was bedeuten die Ausgangssperren? Stand: 01.04.2021 11:27 Uhr Wegen gestiegener Infektionszahlen haben viele Kommunen im Norden eine Ausgangssperre verhängt. Was heißt das für die traditionellen Gottesdienste in der Osternacht? Welche Gottesdienste finden überhaupt zu Ostern statt? Beitrag anhören 4 Min

Dazu ein Interview mit Florian Breitmeier aus der NDR Kultur Redaktion "Religion und Gesellschaft".

Was für Gottesdienst-Formen werden denn an diesem Osterwochenende gefeiert?

Florian Breitmeier: Ganz viele und auf sehr vielfältige Weise. In diesem Jahr sind ja anders als im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr auch Gottesdienste in den Kirchen möglich, natürlich mit einem entsprechenden Hygienekonzept, mit Maskentragen und Abstandsregeln bei vorheriger Anmeldung. Gemeindegesang ist aber in den Gottesdiensten nicht möglich. Es kann auch sein, dass Kirchenvorstände wegen steigender Infektionszahlen auch noch kurzfristig Präsenzgottesdienste absagen. Da lohnt sich ein Blick auf die entsprechenden Gemeindeseiten im Internet.

Viele Kirchengemeinden in Norddeutschland bieten ohnehin Open-Air-Gottesdienste an, also auf dem Kirchhof unter freiem Himmel, auf dem Gelände von kirchlichen Kindergärten oder auch am Karfreitag auf den Friedhöfen. Und neben den mittlerweile klassischen Online-Gottesdiensten bieten viele Gemeinden in der Nordkirche auch eigene Osterspaziergänge an, Auferstehung to go, sozusagen.

Wer das Haus nicht verlassen kann oder möchte und wer auch kein Internet hat, aber trotzdem dabei sein will, der ist nicht abgeschnitten. Denn auf NDR Info übertragen wir am Karfreitag einen evangelischen Gottesdienst zwischen 10 und 11 Uhr aus dem romanischen Kaiserdom in Königslutter. Am Ostersonntag wird auf NDR Info ebenfalls einen Gottesdienst übertragen. Und am Ostermontag überträgt der NDR für Das Erste einen evangelischen Gottesdienst aus Hamburg-Wilhelmsburg, in dem die Sehnsucht nach dem Leben thematisiert wird. Dieser Ostergottesdienst läuft von 10 bis 11 Uhr.

Nun gibt es in zahlreichen norddeutschen Kommunen nächtliche Ausgangssperren, vielerorts schon ab 21 Uhr. Was bedeutet das für die Gottesdienste in der Osternacht?

Breitmeier: Es gibt Gemeinden, die aufgrund von verordneten Ausgangssperren in einzelnen Kommunen ihre Präsenzgottesdienste abgesagt haben. Grundsätzlich aber können Gläubige auch bei einer behördlich angesetzten Ausgangssperre in eine Kirche gehen. Egal, ob das beispielsweise in der Region Hannover ist, in der Wesermarsch oder auch in der Stadt Salzgitter, da gibt es für Gottesdienstbesucher keine Verbote.

Gleichwohl haben die norddeutschen Landeskirchen und Bistümer auf einzelne Ausgangssperren reagiert, um die Gläubigen eben nicht in eine Art Gewissenskonflikt zu bringen. Deshalb wurde zum Beispiel in Osnabrück der Gottesdienst im Dom am Karsonnabend auf 19 Uhr vorverlegt, damit dieser zeitlich eben nicht in die Ausgangssperre ab 21 Uhr hineinläuft.

Ebenso umsichtig und flexibel zeigen sich andere Gemeinden, zum Beispiel in der braunschweigischen oder der oldenburgischen Landeskirche, in der Nordkirche oder auch im Erzbistum Hamburg. Also: Gottesdienste in der Osternacht werden durchaus vorverlegt, damit, die entsprechenden Wegzeiten mitgerechnet, die Gläubigen ohne Stress auch noch vor 21 oder 22 Uhr nach Hause kommen können.

