Gottesdienste 2021 an Heiligabend unter Corona-Bedingungen Stand: 24.12.2021 00:01 Uhr Nie sind die Kirchen so gut besucht wie an Heiligabend. Doch auch 2021 herrscht Pandemie. Welche Corona-Regelung gilt für Gottesdienste in diesem Jahr: 3G, 2G, 2G-Plus oder doch 0G?

von Michael Hollenbach

Marc Blessing ist Pastor der hannoverschen Marktkirche. Er will es allen möglich machen, in die Kirche zu kommen. "Wir versuchen den Spagat zwischen niemanden ausschließen und eine größtmögliche Sicherheit für die, die kommen", erzählt er. "Die, die kommen, sollen sich sicher fühlen und nicht bedroht, und zugleich wollen wir niemanden an der Pforte abweisen."

Landesregierung Niedersachsen lässt Spielraum bei Verordnungen

Heute gelten in seiner Kirche bei den insgesamt sechs Gottesdiensten entweder die 3G- oder die 2G-Regel. Wer nicht geimpft sei, könne sich ja kostenlos testen lassen, so Blessing. Das Prozedere an Heiligabend sei eine enorme Herausforderung für die Ehrenamtlichen. "Wir brauchen das Dreifache an Personal und an Ehrenamtlichen. Es müssen Liederzettel ausgeteilt, die Luca-App abgefragt und die Impfausweise kontrollieren werden. Es ist ein Riesenaufwand", betont der Pastor. Deshalb habe man pro Gottesdienst auch noch vier Security-Mitarbeiter eingekauft.

Aufgrund der grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit lässt die Landesregierung in Niedersachsen den Religionsgemeinschaften einen gewissen Spielraum bei der Umsetzung der Corona-Verordnungen. Das bedeutet beispielsweise für die Gemeinden im Bistum Hildesheim: "Die Gottesdienste sollen ohne Zugangsbeschränkungen und mit entsprechendem Hygienekonzept gefeiert werden. Innerhalb einer Pfarrgemeinde, in der mehrere Gottesdienste an einem Tag gefeiert werden, kann überlegt werden, ob einer der Gottesdienste unter der Bedingung der 3G- beziehungsweise 2G-Regelung gefeiert werden kann. Man könnte auch in einem Satz sagen: dass es neben 2G und 3G in einer Pfarrei auch einen Gottesdienst ohne entsprechenden Nachweis geben soll. Die Hygiene- und Abstandsregeln müssen natürlich eingehalten und Kontaktdaten hinterlegt werden."

Im Bistum Osnabrück entscheiden die Kirchengemeinden

Philip Hergt ist Geschäftsführer des Corona-Krisenstabs im Bistum Osnabrück. Dort gilt: "Die Kirchengemeinden haben es in ihrer Entscheidungsoption, ob sie ohne G, mit 2G oder 3G Gottesdienste begehen. Es wird in Osnabrück auch mit Sicherheit Gottesdienste geben, die keine Zugangsvoraussetzungen haben werden. Wir schöpfen den Spielraum sinnvoll und vorsichtig aus. Unserer Erkenntnis nach ist es in den Gottesdiensten nicht zu größeren Ausbruchsgeschehen gekommen."

Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern: Gottesdienste unter 3G oder 2G

In anderen norddeutschen Regionen sind die kirchlichen Regelungen strenger. Auch aufgrund der Vorgaben der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gilt für das katholische Erzbistum Hamburg, dass alle Gottesdienste unter 3G- oder 2G-Bedingungen stattfinden. Und für die evangelisch-lutherische Nordkirche gilt ähnliches mit der Ausnahme, dass in Schleswig-Holstein auch Gottesdienste möglich sind für Menschen, die weder geimpft, genesen noch getestet sind.

Empfehlungen der Nordkirche

Die Landeskirche empfiehlt den Gemeinden, den Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt zu rücken. Das sei Empfehlung, denn - so Sprecher Michael Birgden - "es ist auch zu Zerreißproben in den Kirchengemeinden und den Kirchenvorständen gekommen." Birgden geht davon aus, dass aufgrund der Unsicherheiten wegen der Omikron-Virusvariante viele Menschen an Heiligabend doch lieber zu Hause bleiben. Deshalb habe die Nordkirche allen Tageszeitungen ein Andachtsheft beigelegt: "Dort ist zum Beispiel eine Kurzandacht der Landesbischöfin, die bekanntesten Weihnachtslieder, die Weihnachtsgeschichte und dort findet sich auch ein QR-Code mit der Möglichkeit, dass man zu Hause mit Orgel die Lieder mitsingen kann und Andacht feiern kann."

Bedürfnis nach Orientierung und Sinngebung groß

Egal ob in der Kirche, beim Outdoor-Gottesdienst, einer gestreamten Messe oder zu Hause: Der Pastor der hannoverschen Marktkirche Marc Blessing hat folgendes beobachtet: "Das Bedürfnis nach Orientierung, nach Sinngebung, nach zur-Ruhe-Kommen und aus dem Verzweiflungsmodus rauszugehen, Hoffnung geschenkt zu bekommen. Wenn das in den Heiligabendgottesdiensten zum Tragen käme, wäre das schon sehr schön."

Ökumenische Christvesper aus Hamburg im NDR Fernsehen ab 13.10 Uhr

Im NDR Fernsehen ist an Heiligabend ab 13.10 Uhr eine ökumenische Christvesper zu sehen. Pastorin Annette Behnken und Pfarrer Wolfgang Beck werden den Gottesdienst in Hamburg-Moorfleet gestalten. NDR Info überträgt am 24.12. um 22 Uhr eine katholische Christmette aus der St. Clemens-Basilika in Hannover.

