Gottesdienst trotz Corona: Daniel Kaiser im Gespräch Stand: 24.12.2020 08:15 Uhr Viele Gottesdienste sind abgesagt, doch das NDR Fernsehen sendet am Heiligabend um 14.30 Uhr einen besonderen Weihnachtsgottesdienst mit NDR Kult-Moderator Carlo von Tiedemann. Daniel Kaiser hatte die Idee dazu.

Was macht Carlo von Tiedemann? Übernimmt der eine Rolle im Krippenspiel?

Daniel Kaiser: Das wäre auch eine schöne Idee gewesen. Er würde einen guten Weihnachtsengel geben, glaube ich. Nein, Carlo liest die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. So richtig im Ohrensessel vorm Weihnachtsbaum. Wunderbar! Als hätte er nie etwas anderes gemacht. Das Ganze ist wirklich sehr weihnachtlich.

Der Gottesdienst ist ja ganz spontan ins Fernsehprogramm gekommen. Wie kam das?

Kaiser: Wir haben mit Freunden schon vor einiger Zeit gedacht: Das wird eng zu Weihnachten mit Gottesdiensten in der Kirche. Und wir haben uns überlegt: Was muss ein schöner Weihnachtsgottesdienst haben, den man ins Internet stellen kann? Und haben Freunde und Kollegen gefragt: Habt Ihr Lust mitzumachen? Einfach so - kleiner Kreis, kleiner Rahmen, YouTube-Video. Und alle haben ja gesagt. Carlo - der hat keine Sekunde überlegt. Jessy Martens, die bei der Trauerfeier für Jan Fedder gesungen hat, singt "Stille Nacht". Torge Bollert, der ist Musikkabarettist vom ComedyTrio Bidla Buh, der spielt Weihnachtstrompete. Dann wurde es spannend: Der NDR wollte darauf reagieren, dass so viele Gottesdienste ausfallen und hat gefragt, ob er nicht unseren übernehmen kann. Das war dann für uns kleine Truppe ein großes Weihnachtswunder.

Wie kirchlich ist denn das Ganze geworden?

Kaiser: Es findet in der Kirche statt, der Pastor trägt aber keinen Talar. Es soll sich eher so anfühlen wie Weihnachten mit Freunden. Wo einer was vorliest, einer was singt und alle singen gemeinsam. Es gibt Weihnachtslieder zum Mitsingen. Ich habe ja mal Theologie studiert und predige ehrenamtlich. Ich mache eine kleine Weihnachtspredigt. Und am Schluss haben wir noch etwas ganz Besonderes: Da kommt in der Kirche ja immer "O, du fröhliche". Das machen wir auch: mit einem virtuellen Chor, mit Videos, die uns Menschen geschickt haben, auf denen sie "O, du fröhliche" singen. Wir singen gemeinsam - auf Abstand und doch zusammen. Ich glaube, das wird ein schöner Weihnachtsnachmittag.

Der spontane Weihnachtsgottesdienst aus Hamburg-Lohbrügge am Heiligen Abend um 14.30 Uhr im NDR Fernsehen, als kleiner feiner Ersatz für alle, die den Weihnachts-Gottesdienst in der Kirche vermissen.

