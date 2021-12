Gott wohnt in einem Zelt Stand: 23.12.2021 16:55 Uhr Seit Jahrhunderten haben vielfältige bürgerliche Traditionen das Weihnachtsfest überformt. Deshalb lohnt es sich, daran zu erinnern: Jesus kommt in einem Stall zur Welt. Beitrag anhören 20 Min

von Stephan Lüttich

Dieser Aspekt von Weihnachten entspricht einem Grundzug des biblischen Gottesbildes. Der Gott Israels will lange Zeit nicht wie andere Götter einen Tempel haben. Die 40 Jahre der Wüstenwanderung und noch lange danach wird die Bundeslade, das Symbol seiner Gegenwart, in einem Zelt aufbewahrt. Welche Bedeutung hat es, von einem Gott zu reden, der in einem Zelt wohnen will?

Gott will nicht abgeschottet hinter Mauern verehrt werden

Die Bibel verwendet im Alten wie im Neuen Testament das Bild des Zeltes, um die göttliche Gegenwart in der Welt zu beschreiben. Für das Christentum hat sich diese Gegenwart an Weihnachten in der Menschwerdung Gottes verdichtet. Der Gott der Bibel will nicht abgeschottet hinter den Mauern eines Tempels oder einer Kathedrale verehrt werden. Er ist mit den Menschen unterwegs, auch auf den Irr- und Umwegen des Lebens.

Es ist sicherlich kein Zufall: Gerade nach den Erschütterungen von Erstem und Zweitem Weltkrieg, die für unzählige Menschen Verlusterfahrung, Entwurzelung und die Notwendigkeit des Neuanfangs unter schwierigen Bedingungen bedeutet hatten, konnte sich in der Kirchbau-Architektur das Modell des Zeltes durchsetzen – in beiden christlichen Konfessionen. Der Architekturhistoriker Hugo Schnell fasst zusammen: "Katholische wie evangelische Kirchen wurden oftmals als Zelt geformt, da seit dem Ersten Weltkrieg von vielen Christen das satte Verhaftetsein mit der Welt […] abgelehnt und das Sinnbild des Wanderers auf Erden und des stets abbrechbaren Zeltes fast Allgemeingut wurde. […] [W]eil Christus in den Himmel aufgefahren sei, darum sei das Kirchengebäude Zelt, das abgebrochen wird - im Hinblick auf das kommende Himmlische Jerusalem. Das Zelt erinnert auch an die Heimatlosigkeit Christi, der nicht wußte, wohin er sein Haupt legen sollte. Die im 2. Weltkrieg zerstörten Kirchen und das Schicksal der Flüchtlinge erhärteten das Bild der Zeltkirche, des Hauses der wanderndern Gemeinschaft."

Zeltkirchen als Hoffnungszeichen

Diese Zeltkirchen waren in der Nachkriegszeit Hoffnungszeichen. Durch den Neubau von Kirchen positive Signale des Aufbruchs wahrzunehmen und die vertrauten religiösen Inhalte in neuen Formen zu erleben: Das konnte vielen Menschen helfen, wieder Fuß zu fassen und Heimat zu finden.

In der Gegenwart werden nicht wenige dieser im letzten Jahrhundert erbauten Kirchengebäude entwidmet, anderen, profanen Nutzungen zugeführt oder sogar abgebrochen. Grund dafür sind die immer tieferen Risse, die die Gebäude der verfassten Kirchen im übertragenen Sinne bekommen. Massiv abnehmende personelle und finanzielle Ressourcen, Strukturprobleme, fortschreitender Mitgliederschwund und der dramatische Glaubwürdigkeitsverlust durch die Missbrauchskrise stellen die bekannten, zuweilen starren und an manchen Stellen stark verbürgerlichten Ausdrucksformen des Kircheseins in unserer Gesellschaft nicht nur in Frage, sondern bedrohen sie in ihrer Existenz. Papst Franziskus hat die Kirche einmal mit einem Feldlazarett verglichen, das schnell aufgebaut, ganz nah dran sein soll an den Nöten und Schmerzen der Menschen. Und wie mag man sich solch ein franziskanisches Feldlazarett anders vorstellen als ein verbeultes Zelt?

Die Bibel erzählt von der mitgehenden Gegenwart Gottes

Vor diesem Hintergrund kann die starke biblische Überlieferung von der mitgehenden Gegenwart Gottes im Zelt zum Nachdenken anregen. Entscheidend ist offenbar nicht, dass die äußere Gestalt der Kirchen so bleibt, wie wir sie kennen. Wichtiger ist, dass es Christinnen und Christen gelingt, die Erinnerung an das lebendige Dasein Gottes in einem Umfeld wachzuhalten, das auf den ersten Blick sehr gut ohne einen religiösen Orientierungsrahmen existieren kann.

Und dieser Gedanke gilt nicht nur mit Rücksicht auf die Kirchen in ihrer gegenwärtigen Krise. Er kann auch für den einzelnen Menschen eine Bedeutung bekommen, der in seiner Biographie herausfordernde oder ernüchternde Erfahrungen macht oder sogar vor den Trümmern eines Lebensentwurfs steht. Der Gott der biblischen Überlieferung zeltet auch in den Provisorien des Daseins. Er lässt niemanden alleine gehen.

