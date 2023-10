Stand: 26.10.2023 11:43 Uhr Gotham Awards: Sandra Hüller für US-Filmpreis nominiert

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat mit ihrer Nebenrolle in dem Drama "The Zone of Interest" Chancen auf eine US-Filmtrophäe. Wie die Verleiher der Gotham Awards am Dienstag bekanntgaben, wurde der Film des Briten Jonathan Glazer auch in den Sparten "Drehbuch" und "Bester Internationaler Film" nominiert. In "The Zone of Interest" spielt Hüller die Ehefrau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel), der mit seiner Familie direkt am KZ Auschwitz ein luxuriöses Haus bewohnt. Unter den nominierten Nebendarstellerinnen sind neben Hüller etwa Juliette Binoche, Penélope Cruz und Claire Foy . | Sendebezug: | 30.10.2023 13:00 | NDR Kultur