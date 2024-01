Stand: 16.01.2024 14:23 Uhr Goslar prüft NS-Verstrickungen des Komponisten Paul Lincke

Der Musikpreis der Stadt Goslar, der Paul-Lincke-Ring,wird in diesem Jahr nicht übergeben. Vor einer erneuten Vergabe soll die mögliche NS-Vergangenheit des Namensgebers untersucht werden, teilte die Stadt mit. In diesem Jahr wäre die Auszeichnung zum 70. Mal an den Autor und Sänger Sven Regener verliehen worden. Nach Angaben der Stadt, gebe es bereits Erkenntnisse, die den Komponisten Paul Lincke unter anderem mit Personen aus dem Nationalsozialismus in Verbindung bringen. Die Jury betonte, dass der Fokus der Auszeichnung immer auf der Leistung der gewürdigten Künstlerinnen und Künstler gelegen habe. | Sendebezug: | 16.01.2024 14:30 | NDR Kultur