Stand: 18.02.2024 09:53 Uhr Goldene Lola für Drehbuch "Als Bestie bin ich aufgewacht"

Die Goldene Lola für das beste unverfilmte Drehbuch geht in diesem Jahr an Sandra Schröder für ihr Drehbuch "Als Bestie bin ich aufgewacht". Die Jury würdigte ihr Werk als "eine beeindruckende Erzählung über die Überlebens- und Anpassungsfähigkeit des Menschen in feindlicher Umgebung." Die Auszeichnung ist mit einer Prämie von 10.000 Euro verbunden. Nominiert waren außerdem die Drehbücher "Das Herz keine Mördergrube" von Petra Lüschow sowie "Mama!" von Uli Klingenschmitt. Der Deutsche Drehbuchpreis wird seit 1988 verliehen. | Sendebezug: | 17.02.2024 17:30 | NDR Kultur