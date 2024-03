Stand: 10.03.2024 07:48 Uhr "Goldene Himbeeren 2024" gehen an Megan Fox und Jon Voight

Oscar-Preisträger Jon Voight (85) und Schauspielerin Megan Fox (37) sind die "Gewinner" der "Goldenen Himbeeren 2024". Voight, Vater von Hollywood-Star Angelina Jolie, bekam den Preis als "schlechtester Schauspieler" für seinen Auftritt in dem Action-Streifen "Mercy". Für Fox gab es gleich zwei Preise - für ihre Hauptrolle in "Johnny & Clyde" und für ihre Nebenrolle in "The Expendables 4". Auch Nebendarsteller Sylvester Stallone steckte für "The Expendables 4" eine Goldene Himbeere ein. Die "Himbeeren" wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. | Sendebezug: 10.03.2024 14:30 | NDR Kultur