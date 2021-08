Stand: 06.08.2021 08:21 Uhr Golden-Globes-Verband: Mehr Diversität und Transparenz

Der für die Vergabe der Golden-Globe-Trophäen zuständige Verband hat sich für mehr Diversität und Transparenz in den eigenen Reihen ausgesprochen. So möchte der Verband in diesem Jahr mindestens 20 neue Mitglieder aufnehmen, vorrangig Afroamerikaner, und innerhalb von anderthalb Jahren die Zahl der Mitglieder verdoppeln. Auch ist das Annehmen von Werbegeschenken künftig untersagt. Zudem müssen Mitglieder Kurse für Diversität und Inklusion absolvieren.

Die Golden Globes sind nach den Oscars Hollywoods wichtigste Filmpreise.