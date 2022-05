Stand: 12.05.2022 08:02 Uhr Göttinger Händelfestspiele starten unter Motto Neue Horizonte.

Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen gelten als das weltweit älteste Festival für Alte Musik. Seit 1920 finden sie jährlich statt und locken um die 20.000 Barock-Fans in die Uni-Stadt im Süden Niedersachsens. In diesem Jahr steht Göttingen vom 12. bis 22. Mai ganz im Zeichen von Georg Friedrich Händel - erstmals unter der künstlerischen Leitung von George Petrou, einem europaweit angesagten griechischen Dirigenten, Pianisten und Bühnendirektor. Petrou soll zunächst für fünf Jahre die Händel Festspiele in Göttingen leiten. Das Motto 2022 lautet: Neue Horizonte.