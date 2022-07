Stand: 11.07.2022 13:01 Uhr Göttingen: Ausstellung über Günter Grass und das Waldsterben

Eine aktuelle Ausstellung in Göttingen dokumentiert die schriftstellerische und künstlerische Auseinandersetzung des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass mit Umweltverschmutzung und Waldsterben. Die am Wochenende eröffnete Schau "Windbruch und Wortbruch. Günter Grass und Waldsterben" ist bis zum 25. September im Günter Grass Archiv zu besichtigen, teilte der Steidl Verlag mit. Er besitzt die Weltrechte am Werk des am 13. April 2015 im Alter von 87 Jahren gestorbenen Schriftstellers. Die Ausstellung zeigt neben anderen Arbeiten zum Waldsterben in mehreren Vitrinen unter anderem die Entwürfe und den Entstehungsprozess dieses Buches.