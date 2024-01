Stand: 16.01.2024 08:58 Uhr Goethes Wohnhaus in Weimar wird saniert

Es gilt als das vielleicht wichtigste Literaturdenkmal Deutschlands, das Wohnhaus von Goethe in Weimar. Mit viel Geld soll es nun saniert werden. Mit einem konkreten Ziel: "Es geht darum, mehr Goethe freizulegen und sichtbar zu machen, was andere dort verändert haben", so die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz. Das zum Unesco-Welterbe gehörende Wohnhaus des Dichters Johann Wolfgang von Goethe ist eine Liegenschaft der Stiftung. Rund 100.000 Gäste pilgern jährlich dahin, darunter auch viele Schulklassen. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2026 beginnen und 35 Millionen Euro kosten. | Sendebezug: | 16.01.2024 06:30 | NDR Kultur