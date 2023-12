Stand: 13.12.2023 14:05 Uhr Goethe-Institut eröffnet Niederlassungen in Eriwan und Bischkek

Das Goethe-Institut will seine Aktivitäten in Osteuropa und im Südkaukasus trotz Sparzwängen ausbauen. Im kommenden Jahr werde ein neues Goethe-Institut in Eriwan (Armenien) und ein gemeinsames Deutsch-Französisches Kulturinstitut, ein sogenanntes Kultur-Ensemble, im kirgisischen Bischkek eröffnet, kündigte der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, in Berlin an. Ab 2025 sei zudem der Aufbau von Präsenzen in der Republik Moldau und in Polen geplant. Anderseits sollen in den kommenden Jahren neun der derzeit 158 Institute schließen und Stellen einsparen. 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von dem Stellenabbau betroffen sein. | Sendebezug: | 13.12.2023 16:40 | NDR Kultur