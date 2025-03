Stand: 20.03.2025 07:32 Uhr Glücksreport: Finnland erneut glücklichstes Land der Welt

Finnland ist - aus insgesamt 147 Staaten - zum achten Mal in Folge zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung weltweit gekürt worden. Das geht aus dem neuen "Weltglücksbericht" hervor, der von einem interdisziplinären Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford zum Weltglückstag am 20. März veröffentlicht wird. Hinter Finnland folgen in der Rangliste Dänemark, Island und Schweden. Deutschland verbessert sich um zwei Plätze und landet auf Rang 22. Libanon, Sierra Leone und Afghanistan zählen laut Auswertung zu den unglücklichsten Ländern. | Sendebezug: 20.03.2025 06:30 | NDR Kultur