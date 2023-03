Stand: 03.03.2023 14:15 Uhr Glenn Close, Dwayne Johnson, Zoe Saldaña werden Oscars präsentieren

Die Hollywood-Stars Glenn Close, Riz Ahmed, Dwayne Johnson, Zoe Saldaña und Michael B. Jordan werden mit weiteren Promis bei der Oscar-Verleihung am 12. März in los Angeles auf der Bühne als Helfer mitwirken. Die Oscar-Akademie gab am Donnerstag (Ortszeit) die ersten 16 "Presenter" für die Trophäen-Gala am 12. März bekannt. Darunter sind auch Ariana DeBose und Troy Kotsur, die 2022 die Oscars als beste Nebendarsteller gewonnen hatten. Gastgeber der 95. Academy Awards ist der Komiker und Moderator Jimmy Kimmel.