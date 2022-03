Gleichberechtigung im Jazz und die Macht der Stereotype Stand: 09.03.2022 07:13 Uhr Im Jazz gibt es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen, sagt die Jazzsängerin Sina-Mareike Schulte. Sie engagiert sich in der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz in Niedersachen e.V.. Beitrag anhören 8 Min

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Gleichstellung, vielleicht auch Ungleichstellung, von Frauen gemacht? Im Jazz würde man denken: Die sind alle frei und improvisieren munter vor sich hin - die kennen keine Grenzen. Aber wie ist es mit den Männern und den Frauen? Gibt es da große Unterscheidungen?

Sina Mareike Schulte: Ungleichstellung ist an dieser Stelle das richtige Stichwort. Im Jazz ist es total auffällig, dass es, wenn man sich die prozentuale Verteilung anguckt, einen deutlich stärkeren männlichen Anteil gibt. Der liegt nach Studien bei 80 Prozent. Und wenn man in die 20 Prozent der weiblichen Musikerinnen guckt, sind über 50 Prozent davon Sängerinnen. Im Jazz sind ganz, ganz wenige Instrumentalistinnen vertreten. Seit 2018 gibt es zumindest die erste Instrumentalprofessorin an einer Musikhochschule im Bereich Jazz. Da zeigt sich schon, dass es ein deutliches Ungleichgewicht gibt.

Wie ist das zu erklären? Woher kommt das?

Schulte: Das ist immer die schwierige Frage. Wenn das so leicht zu beantworten wäre, dann hätten wir das Problem vielleicht schon gelöst. Ich glaube, es fängt relativ früh an. Ich bin auf eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt gegangen und war dort Sängerin in einer Big Band. Dort gab es schon gewisse Instrumentalstereotypen, also Instrumente, die stereotypisch von Jungs gespielt werden und Instrumente, die eher von Mädels gespielt werden. Und natürlich ist das so, solange keine jungen Frauen dort Einzug erhalten. An bestimmten Instrumenten oder Posten gibt es keine Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Das wäre einer der ersten Punkte: Man muss früh diese Instrumentalstereotypen aufheben und in der Schulbildung anfangen, junge Mädchen explizit an andere Instrumente heranzuführen und diese Stereotypen von Instrumenten zu lösen.

Wenn man sich die Musikhochschulen anguckt, ist es so, dass es dort mindestens 50/50 Männer und Frauen auch unter den Absolvent*innen gibt. Nur in der Profimusikerszene sind dann plötzlich wieder die Männer sehr viel stärker. Gibt es dafür eine rationale Erklärung?

Schulte: Was man dabei bedenken muss, ist, dass die Bedingungen für freischaffende Musikerinnen - ganz unabhängig vom Genre - schwieriger sind. Die Zahlen, die ich zitiert habe, stammen aus der Gender.Macht.Musik-Studie der Deutschen Jazzunion von 2020. Da hat sich gezeigt, dass die Frauen, die im Jazz unterwegs sind, zu 75 Prozent keine Familie haben. Wenn man die Entscheidung trifft, eine Familie zu gründen, wird es wirklich schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Das liegt unter anderem daran, dass es keine adäquaten Unterstützungssysteme gibt. Es gibt gerade ein Novum. Die Initiative Musik hat auf Bundesebene eingeführt, dass Kinderbetreuung förderfähig ist. Das gab es bisher in dieser Form nicht. Das sind Unterstützungsformen, an die man ran muss, wenn man jungen Frauen, die eine Familie gründen möchte, die Möglichkeit geben möchte, in so einem Job Fuß zu fassen.

Inwiefern leisten Sie mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz da eine aufklärerische, unterstützende Arbeit?

Schulte: Ich muss ganz offen zugeben, dass es da ganz viele Punkte gäbe, an denen wir noch viel stärker arbeiten könnten und müssten. Im Ehrenamt ist man in seinen Möglichkeiten natürlich immer ein bisschen begrenzt. Wir haben in der Vergangenheit beispielsweise Workshops zum Thema "Improvisation für Frauen" angeboten sowie Workshops für Mädchen, um sie an Instrumente heranzuführen. Wir haben im letzten Jahr, als wir unser Jubiläum gefeiert haben, ein digitales Jazz-Festival gemacht und da vieles zum Thema "Frauen im Jazz" gemacht, um das Thema sichtbarer zu machen. Wir haben mit Frauen wie Dr. Vanessa Erstmann, erste Vorsitzende des Jazzclubs in Hannover, gesprochen, um mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Das ist das, was wir versuchen zu tun: Qualifizierung in die Richtung, mehr Sichtbarkeit für das Thema und für Frauen im Jazz, Netzwerkarbeit betreiben.

Es hat sich also über die Jahrzehnte eingeschliffen. Das ist ja wie ein Gordischer Knoten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen?

Schulte: Ich glaube, durchschlagen würden wir den alle gern von heute auf morgen, aber so leicht ist es tatsächlich nicht. Man muss schon anerkennen, dass das ein Prozess ist, der lange dauert und man muss die verschiedenen Stellschrauben mitdenken. Das ist zum einen, dass alle Veranstalter*innen aufgefordert sind, mindestens 50/50 zu booken. Das betrifft die politische Seite und die Rahmenbedingungen, die eine Förderfähigkeit von Kinderbetreuung ermöglicht. Aber natürlich muss auch von Fördererseite gesagt werden: Wir fordern ein, dass für Festivals, die wir fördern, 50/50 gebookt wird. Das betrifft aber genauso die pädagogische Ebene - dass man in die Schulen geht und versucht, diese Stereotypen zu lösen und da aktiv gegenarbeitet.

Das sind ganz, ganz viele Ebenen - ich habe wahrscheinlich viele vergessen, an denen man ansetzen muss. Dann können sich langsam Vorbilder daraus entwickeln, an denen sich junge Frauen orientieren können. Ich habe das Gefühl, es passieren schon viele gute Dinge an vielen Stellen und ich bin zuversichtlich, dass das alles in eine gute Richtung geht.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 08.03.2022 | 18:00 Uhr