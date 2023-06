Stand: 10.06.2023 11:08 Uhr "Gladiator 2"-Dreharbeiten: Sechs Verletzte durch Unfall am Set

Bei den Dreharbeiten zu "Gladiator 2" von Ridley Scott sind sechs Mitarbeiter bei einen Unfall verletzt worden. Alle Betroffenen seien aber im "stabilen" Zustand, teilte das Studio Paramount Pictures laut der Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Freitag mit. Demnach hatte sich der Unfall bereits am Mittwoch während einer Stunt-Szene am Set in Marokko ereignet. Sechs Crew-Mitglieder hätten ärztlich behandelt werden müssen, vier befänden sich noch im Krankenhaus, hieß es. Schauspieler seien nicht verletzt worden. Geplanter Start für den Film ist im November 2024. | Sendebezug: | 10.06.2023 15:30 | NDR 2