Stand: 15.05.2025 08:47 Uhr Gezeitenkonzerte starten in Ostfriesland

Die Gezeitenkonzerte in Ostfriesland sind eines der größten Musikfestivals in Niedersachsen. Am 16. Mai beginnt die 13. Spielzeit unter dem Motto "Hoffnung!" mit einem Konzert in Emden. Bis zum 12. Juli werden bei den 40 Konzerten wieder Kirchen, Höfe und Gärten auf der gesamten ostfriesischen Halbinsel zu besonderen Spielstätten. Zu erleben sind unter anderem der Violinist Daniel Hope, die Geigerin Ragnhild Hemsing sowie der Autor Wladimir Kaminer und Schauspieler Ulrich Tukur. Muskalisch erwatet das Publikum ein Programm aus Klassik, Jazz, Pop und Funk.