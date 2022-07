Stand: 23.07.2022 16:50 Uhr Gewinner des Bach-Wettbewerbs in Leipzig gekürt

Zwei junge Musikerinnen aus Russland und den Niederlanden sowie ein Musiker aus Deutschland haben beim Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb gewonnen. Die Russin Olga Davnis (18) gewann in der Kategorie Klavier, die Niederländerin Charlotte Spruit (21) in der Kategorie Barockvioline. In der Kategorie Cembalo setzte sich Alexander von Heißen (27) aus Deutschland durch. Die Hauptpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der Stiftung Bach-Archiv Leipzig in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig.