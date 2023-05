Stand: 23.05.2023 19:01 Uhr Gewerkschaft hat angeblich Stromversorgung in Cannes gestört

Die französische Gewerkschaft CGT hat am Dienstag erklärt, sie habe die Strom- und Gasversorgung bei den Filmfestspielen in Cannes unterbrochen, um gegen die Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren, das französische Rentenalter auf 64 zu erhöhen. Zwei anwesende Reuters-Journalisten sagten, sie hätten keine Probleme mit der Stromversorgung festgestellt. Die Regionalzeitung Nice Matin berichtete hingegen über einige kurze Stromausfälle, von denen eine Polizeistation und ein Restaurant betroffen waren. Drei Personen, Angestellte eines lokalen Energieversorgers, wurden im Zusammenhang mit den Vorfällen verhaftet, so die Zeitung unter Berufung auf eine Polizeiquelle. | Sendebezug: | 23.05.2023 18:30 | NDR Kultur