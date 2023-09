Stand: 13.09.2023 09:02 Uhr Gestohlenes van-Gogh-Gemälde wieder aufgetaucht

Ein wertvolles Gemälde von Vincent van Gogh, das vor dreieinhalb Jahren gestohlen wurde, ist jetzt wieder in den Niederlanden aufgetaucht. Ein Detektiv hat das Ölgemälde "Frühlingsgarten. Der Pfarrgarten von Nuenen" in Zusammenarbeit mit staatlichen Ermittlern gerettet. Das Groninger Museum teilte mit, bei der Suche nach dem Ölgemälde habe ein Kunstdetektiv eine Schlüsselrolle übernommen. Zusammen mit staatlichen Ermittlern haben sie das Gemälde von einer kriminellen Organisation zurück beschafft. Das Kunstwerk war im März 2020 bei einem Einbruch in das Museum Singer Laren bei Amsterdam gestohlen worden. | Sendebezug: | 12.09.2023 15:00 | NDR 1 Welle Nord