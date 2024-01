Stand: 17.01.2024 07:31 Uhr Gestohlene Gemälde von Picasso und Chagall in Antwerpen aufgetaucht

Am Montag hat die belgische Polizei gestohlene Gemälde von Pablo Picasso und Marc Chagall in einen Keller in Antwerpen gefunden. Das hat die Polizei am Dienstag bestätigt, die Werke seien still in einem guten Zustand, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Es handelt sich um Picassos "Tête" und Chagalls "L’homme en prière". Die beiden Kunstwerke waren 2010 bei einem israelischen Kunstsammler in Tel Aviv gestohlen worden, ihr Wert wird auf 900.000 US-Dollar geschätzt. Ein Hauptverdächtige sei in Gewahrsam genommen worden, teilte der zuständige Staatsanwalt mit.

