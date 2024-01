Stand: 15.01.2024 07:28 Uhr Gespräche mit Kamerun über Rückgabe von Kulturgütern starten

Elf deutsche Museen wollen gemeinsam mit Delegationen und Vertretern traditioneller Königshäuser aus Kamerun am Montag einen Dialog über weitere Rückgaben von Masken oder Schmuck aus der Kolonialzeit und die gemeinsame Zusammenarbeit aufnehmen. Von einem ersten Treffen in Stuttgart versprechen sich die Museen einen persönlichen Austausch und mehr Vertrauen. Ziel sei ein gesamtdeutsches Vorgehen der Museen, sagte die Direktorin des Linden-Museums in Stuttgart, Inés de Castro. Deutschland ist den Angaben zufolge im Besitz von etwa 40.000 Kulturgütern aus Kamerun, von denen viele während der Kolonialherrschaft 1884 bis 1919 in deutsche Museen gelangten.