Geschenktipps für Weihnachten: Comics und Meer von Mathias Heller

Nicht mehr lange bis Weihnachten. Einige haben schon ein paar Geschenke zusammen. Andere suchen hingegen noch verzweifelt nach Ideen. Für sie haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.

Die Illustratorin Katja Klengel ist 29 Jahre alt und hatte schon vor Jahren keine Lust mehr, sich die Welt von Männern erklären zu lassen, vor allen Dingen, wenn es um Fragen von Menstruation, Schambehaarung oder weiblicher Sexualität geht. Sie drehte einfach den Spieß um: In "Girlsplaining" erzählt sie - autobiografisch - den Männern, was wichtig ist. Ein mutiger Schritt. "Die Angst war da", sagt sie, "aber auf der einen Seite geb ich noch nicht alles preis und ich habe noch meine Geheimnisse, und auf der anderen Seite hatte ich beim Schreiben das Gefühl, jetzt so offen sein zu müssen, um genau den Tabubruch zu erzeugen." Aber sie richtet sich vor allem auch an junge, erwachsen werdende Mädchen. "Setze dich mit dir selber auseinander. Höre auf deinen Körper und was er dir sagt und lass dich nie von jemandem in eine Ecke stellen und bewerten."

Begonnen hat alles mit einer Online-Kolumne. Dann entstand daraus die Idee zu einem Buch in der Größe einer zu groß geratenen CD: "Ich hatte die Idee, ein Bild pro Seite, weil es bei der Kolumne eigentlich auch genauso funktioniert hat, dass man sich von Bild zu Bild gescrollt hat. Und ich fand, dass auch so ein filmischer Eindruck entsteht und man so flüssig lesen kann. Und von Dirk Rehm kam die Idee, dann das auf dieses quadratische Format zu setzen, damit es sich vielleicht sogar auch als gutes Geschenkbuch eignen würde."

"Girlsplaining" ist ein wunderbarer, witziger wie tiefgründiger Comicband, der mit seiner Leichtigkeit jungen Mädchen aus dem Herzen sprechen wird.

"Girlsplaining" von Katja Klengel, erschienen bei Reprodukt, Preis: 18,00 Euro, ISBN 978-3-95640-160-2

Typex' Graphic Novel über Andy Warhol

Ein anderes Buch überzeugt ebenso mit Kraft. "Andy" heißt diese Graphic Novel des niederländischen Zeichners Typex - eine atemberaubende Biografie über Andy Warhol, die eng mit der Musik von Velvet Underground verbunden ist: "Ich begann über Andy nachzudenken und merkte, dass es alles umfasst, was ich liebe. Es geht um Comics. Es geht um Filme. Alles begann, als er anfing. Als er seine ersten Worte sprach, gab's im Film die ersten Worte. Also wenn du über Andy schreibst, schreibst du über das 20. Jahrhundert."

Typex erzählt Warhols Entwicklung vom armen Einwanderer-Kind bis zum zerbrechlichen Pop-Art-Star in zehn Kapiteln, zehn verschiedenen Stilen und mit unterschiedlichen Colorierungen. Man hört die Zeit der Popkultur in Form von Liedzeilen durch die Seiten wehen. Zudem gibt es Gastauftritte prominenter Künstler wie Marilyn Monroe, Jackson Pollock, Truman Capote oder Basquiat - auch der junge Donald Trump ist mit von der Partie.

Es ist ein Meisterwerk geworden. Fünf Jahre Arbeit, die sich zu lesen lohnen. Es ist eine der wenigen Graphic Novels, die man nicht schnell und leicht wegblättert. Es braucht Tage und selbst dann hat man immer noch das Gefühl, nicht alles genau angeschaut und entdeckt zu haben. Ein großes Vergnügen. Eine große Bereicherung.

"Andy - A Factual Fairytale" von Typex, erschienen bei Carlsen, Preis: 48 Euro, ISBN-13: 978-3-55173-876-9

"Nordic by Nature"

Dieses Buch entführt uns an die rauen Stellen Dänemarks. Die haben es aber kulinarisch in sich. "Nordic by Nature" reist mit dem Leser zu 30 Restaurants, unter anderem nach Grönland und den Färöern. Junge Küchenchefs erzählen, was sie unter der neuen nordischen Küche verstehen. 70 Rezepte zeugen von einer mutigen Sicht und großer Experimentierfreude. Serviert werden sie in dem Band in einem klaren Layout, das der Natur der Regionen entspricht: einfach, besonders und ehrlich. Ein Reisebuch zum Kochen oder ein Kochbuch zum Verreisen. Zum Schwärmen und Träumen.

"Nordic By Nature: Die neue Küche und Natur des hohen Nordens", erschienen bei Gestalten, Preis: 49,90 Euro, ISBN-13: 978-3-89955-950-7

