Stand: 19.05.2023 08:25 Uhr 64 Dokumente neu im UNESCO-Welterbe

Die Weltkulturorganisation Unesco hat insgesamt 64 Werke neu in das Weltdokumentenerbe "Memory of the World" aufgenommen. Aus Deutschland sind die mittelhochdeutsche Lied- und Spruchdichtungssammlung "Codex Manesse", der Behaim-Globus als ältester Globus der Welt sowie Dokumente zur Geschichte des Händlerverbunds Hanse dabei. Unter deutsch-französischer Beteiligung wurde auch der Dokumentarfilm "Shoah" von Claude Lanzmann für das Weltdokumentenerbe vorgeschlagen und nun aufgenommen. Das Weltdokumentenerbe soll Zeugnisse von außergewöhnlichem Wert sichern und zugänglich machen. | Sendebezug: | 19.05.2023 07:40 | NDR Kultur